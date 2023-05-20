دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

الإصابة بالسرطان من أكثر الأشياء المرعبة التي قد يتعرض لها أي إنسان ، ويعد من أكثر الأمراض خطرا على مستوى العالم، وذلك بعد أن تعددت أنواعه واختلاف طرق الإصابة به ، وينشأ السرطان عن طريق تحول خلية طبيعية في الجسم إلى خلية سرطانية..

دراسة طبية حديثة أجراها مركز السرطان التابع للمركز الطبي الأوروبي كشفت أن هناك 5فئات هم أكثر عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان وعلي رأسهم كبار السن والأشخاص المصابين بالربو وأصحاب أمراض الجهاز التنفسي المزمنة...نرصد أهم الفئات التي تكون معرضة للإصابة بالسرطان وفقا لموقع "روسيسكايا غازيتا"



المصابون بالربو

لذين يعانون من الربو لديهم خطر مرتفع للإصابة بسرطانين هما (سرطان الرئة وسرطان الجلد)



النساء كبار السن

ننصح النساء بإجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية سنويًّا، لأنهم عرضة للإصابة بسرطان الثدي

المدخنون

حيث أن احتمال إصابتهم بالسرطان أعلى بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بغير المدخنين..حيث تشير الأبحاث إلى أن الرجال الذين يدخنون أكثر عرضة 20 مرة للإصابة بسرطان الرئة ، كما أن سرطان الرئة أصبح أكثر الأمراض التي تسبب الوفاة اليوم



عوامل وراثية

الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالسرطان.

أصحاب الصناعات الخطرة

الأشخاص الذين يعملون في مجال الصناعات الخطرة وعلى اتصال بالمواد السامة والمشعة. لذلك عليهم أن يكونوا أكثر حرصا على حماية الجلد وأعضاء الجهاز التنفسي والخضوع لفحوصات طبية دورية.



أصحاب الأمراض الفيروسية

الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الفيروسية

مثل مرضى فيروس الورم الحليمي البشري (يحفز سرطان عنق الرحم) والتهاب الكبد B و C (سرطان الكبد) وفيروس إبشتاين بار (سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان البلعوم الأنفي