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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يكشف عن نوعي فاكهة بمفعول السحر في علاج الإسهال والنزلات المعوية

صدى البلد

تعتبر حالات الإسهال والنزلات المعوية من أكثر الأمراض انتشارا  بين الأطفال والكبار أيضا، خاصة في فصل  الصيف بسبب تناول كميات كبيرة من الفاكهة التي تحتوي على كميات كبيرة من الألياف والتي قد تسبب إسهال ومن هذه الفاكهة الخوخ والبطيخ والعنب والشمام والتين والكانتلوب ..

 ونظرا لأن الكثيرين يحبون فاكهة الصيف فتكون النتيجة الإسراف فيها وبالتالي الإصابة بالإسهال والنزلات المعوية.

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لذلك قدم الدكتور محمد عبد الحليم استاذ طب الاطفال و استشاري الحساسية والمناعة نصيحة للمواطنين  عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  قائلا : هناك نوعين من الفاكهة يغفل عنهم الكثير من المواطنين ولا يعرفون قيمتهم  ولا يدركون مفعولهم السحري في  علاج حالات الاسهال والنزلات المعوية ..


بالرغم ان معظم انواع الفاكهة مثل الخوخ والبطيخ والعنب والشمام والتين ممنوعين في حالات الإسهال والنزلات المعوية إلا ان هناك نوعين فاكهة كل الكتب الطبية تنصح بإعطائهم في  حالات الاسهال والنزلات المعوية  .. وهما

التفاح
فهو غني بالبكتين اللي بيساعد علي امتصاص الماء من الأمعاء فيقلل سيولة البراز وبالتالي يقلل الإسهال.. كمان يشتغل كغذاء للبكتيريا النافعة في الامعاء..


الموز


الموز من أهم الأطعمة التي تعالج الإسهال اولا لأنه سهل الهضم وغنى بمصادر الطاقة وبه  بكتين يساعد على علاج الاسهال.

ويحتوي الموز علي البوتاسيوم المهم في حالات القيء والإسهال والوقاية من الجفاف.

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