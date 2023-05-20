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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متروحش لدكتور ولا سفاجا.. هاني الناظر يكشف عن أرخص علاج للصدفية

هاني الناظر
هاني الناظر

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، عن أفضل علاج للصدفية والقشور السميكة في الجسم.

وقال الناظر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «لو بتعاني من الصدفية ومسببة حكة وقشور سميكة في  الكوعين والركبتين والقدمين والظروف لا تسمح بالذهاب  لدكتور وتدفع فلوس كشف ولا تقدر تروح سفاجا ولا تقدر تشتري أدوية غالية أقول لحضرتك تعمل ايه ووفر فلوسك».

علاج الصدفية 

وتابع الناظر في منشوره، أن علاج الصدفية هو  مرهم حامض الساليسيليك بتركيز ٥% ويستخدم من خلال الدهان مكان الاصابة مرتين يوميا، مع قرص مضاد للهستامين طويل المفعول يوميا مساء لمنع الحكة المؤلمة.

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