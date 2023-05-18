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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيخلص حق ابنه.. طالب يطعن زميله ووالد المصاب ينتقم له في الطالبية

صدى البلد

حاول طالب الشروع في قتل صديقه بعدما سدد له طعنة في الرقبة، وتصادف وجود والد المصاب الذي قرر الانتقام لابنه وتعدى بالضرب على الطالب المتهم وأصابه بعدة إصابات. 

تم نقل المصابين إلى المستشفى وإلقاء القبض على الأب المتهم. 

تلقى المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طالبين 15 و16 سنة بسبب خلافات بينهما، وأقدم أحدهما خلال المشاجرة على قتل الآخر محدثا إصابته في الرقبة، وتدخل والد المصاب ليعتدي على المتهم بسلاح أبيض محدثا به عدة إصابات. 

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على والد أحدهما المتهم بإصابة الآخر.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

قتل صديقه الانتقام قسم شرطة الطالبية مديرية امن الجيزة النجدة

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