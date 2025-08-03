إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها، بصور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة صيفية لافتة.

وظهرت هنا الزاهد مرتدية جيب طويلة مفتوحة من الجانبين باللون الأصفر، ونسقت معها توب مكشوف البطن بنفس اللون، ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد هنا الزاهد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد.