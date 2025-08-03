أمير هشام يكشف موقف الزمالك من بيع أحمد فتوح

كشف الاعلامي أمير هشام عن موقف الزمالك من بيع نجم الفريق أحمد فتوح بعد أزمته الأخيرة.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: فيريرا مدرب الزمالك رفض مشاركة أحمد فتوح في التدريبات الجماعية، لحين الوصول لحالة بدنية جيدة، بخلاف ذلك سيظل يخضع لتدريبات تأهيلية.

وًتابع: الزمالك لن يمانع في بيع فتوح حال وصول عرض مالي جيد.

وأضاف "هشام": “فتوح” لاعب موهوب، ولكن الموهبة غير كافية، ولابد أن يلتزم اللاعب في المرحلة المقبلة.

وأشار: صلاح مصدق والزناري مستمران مع الزمالك في الموسم الجديد، في الوقت الذي يبحث النادي عن عرض رسمي لتسويق الفلسطيني عمر فرج.