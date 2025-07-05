لماذا غاب كريستيانو رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا؟

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، جدلًا واسعًا بعد غيابه عن جنازة مواطنه وزميله في المنتخب ديوجو جوتا، التي أُقيمت صباح اليوم السبت في مدينة جوندومار البرتغالية، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم.

وكان جوتا قد توفي في حادث سير مأساوي، صباح الخميس الماضي، إلى جانب شقيقه الأصغر أندريه سيلفا، بالقرب من منطقة زامورا في إسبانيا، ما شكل صدمة كبيرة للوسط الرياضي.

وشهدت مراسم الجنازة حضور نجوم كبار في عالم الكرة، من بينهم لاعبا ليفربول فيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون، إلى جانب الدوليين البرتغاليين روبن نيفيز وجواو كانسيلو. ورغم ذلك، غاب رونالدو عن المشهد، ما أثار تساؤلات عديدة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو يقضي حاليًا إجازته الصيفية برفقة أسرته في جزيرة مايوركا الإسبانية.

من جانبها، أوضحت صحيفة "ميرور" أن قرار اللاعب بعدم الحضور جاء احترامًا لأجواء الحزن، حيث فضل عدم التسبب في تشتيت الانتباه أو سرقة الأضواء من مشهد الوداع المؤلم، خاصة مع إقامة الجنازة في قرية صغيرة قد تحدث زيارته فيها ضجة إعلامية كبيرة.

وبات غياب رونالدو محور نقاش واسع، بين من تفهم دوافعه، ومن رأى أنه كان من الواجب الحضور لتوديع أحد أبناء بلده.