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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تفجر مفاجأة عن تحول في طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، على كافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.


وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية ومائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


فيما كشفت خرائط الطقس انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد ، بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية ، وتسجل المحافظات الساحلية 23 مئوية ، فيما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد و تسجل 39 درجة مئوية، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أنه يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 33

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 العظمى 32

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 11 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 17 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 16 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 21 والعظمى 37
 

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