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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تطمئن المواطنين وتكشف حقيقة تأثر مصر بحالة الفيضانات.. فيديو

الطقس
الطقس

علق محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، على حالة الاضطرابات الجوية التي تشهدها دول المنطقة والفيضانات، ويكشف حقيقة تأثر مصر بالفيضانات.

وقال "محمود شاهين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الربيع والخريف فصول ذات طبيعة متقلبة وسريعة، ولكن التغيرات المناخية تسببت في زيادة عنف التغيرات الجوية، وعليه أصبحنا نعاني من تلك التقلبات الحادة.

وأضاف أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، تسبب في نشاط رياح مثيرة للأتربة، مما تسبب في انخفاض الرؤية بشكل كبير على الحدود، منوها بأن الإمارات وعمان تأثروا بشكل كبير بالتغيرات المناخية.


واسترسل: مصر بعيدة تماما عن التاثر بالمنخفض الذي يضرب عمان والإمارات، منوها بأن ارتفاع درجات الحرارة كان بالأمس فقط، وسيعود التحسن مرة أخرى.


وشدد على أن البلاد ستتأثر بمنخفضات جوية صحراوية خلال الأيام القادمة. 

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الاضطرابات الجوية الفيضانات الامارات التغيرات المناخية

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