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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

تقلبات الأرصاد
تقلبات الأرصاد

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة لـ هيئة الأرصاد عن استمرار تأثر السواحل الشمالية الغربية بالرمال المثارة التى تعمل على انخفاض مستوى  الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تتقدم إلى مناطق من الوجه البحرى خلال فترات الليل.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تظل فرصة تأثر القاهرة الكبرى بالرمال المثارة الخفيفة قائمة خلال فترات الليل. 

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الأرصاد توضح الظواهر الجوية ليوم الخميس

أما عن حالة  الطقس غدا الخميس، فمن المتوقع ان يطرأ انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وإن ظل الطقس حار على أغلب الأنحاء، ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 30 درجة مئوية بينما السواحل الشمالية  فمن المتوقع أن تسجل ٢٣ درجة مئوية ليسود طقس دافئ.

يتساءل الجميع عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي شهدتها البلاد اليوم الأربعاء، بعدما سجلت درجات الحرارة أعلى معدلاتها على كافة الأنحاء لتقترب من 40 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه اعتبارًا من غدٍ الخميس 18 أبريل وحتى الثلاثاء 23 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 5 لـ6 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت  هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا غدا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد. وأشارت إلى نشاط للرياح، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

نصائح من الأرصاد:

- يُنصح بتجنب القيادة في المناطق المتأثرة بالرمال المثارة، خاصةً خلال ساعات الليل
-كما يُنصح باستخدام الكمامات عند التعرض للغبار والرمال المثارة
-يجب غسل اليدين جيدًا بعد التعرض للغبار والرمال المثارة

 درجات الحرارة
 درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

القاهرة العظمى 30 الصغرى 18
العاصمة الإدارية العظمى 30، الصغرى 17
الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 16
العلمين الجديدة العظمى 23 والصغرى 17
مطروح العظمى 23، الصغرى 15
شرم الشيخ العظمى 35 ، الصغرى 22
الغردقة العظمى 34،  الصغرى 21
أسيوط العظمى 34، الصغرى 17
سوهاج العظمى 36 الصغرى 19
قنا العظمى 37، الصغرى 20
الأقصر العظمى 38 الصغرى 21
أسوان العظمى 39 الصغرى 22

 

الأرصاد هيئة الأرصاد الطقس الموجة الحارة موعد انتهاء الموجه الحارة درجات الحرارة

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