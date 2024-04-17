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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحرارة وصلت 40.. تحذيرات من وصول رياح الخماسين لتلك المناطق خلال ساعات

صدى البلد

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ، إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم، الأربعاء، لتصل إلى قياسية تتجاوز 40 درجة مئوية، مع نشاط الرياح الجنوبية الساخنة في صورة موجة خماسينية تتجاوز فيها سرعات الرياح 40-50 كم / ساعة على معظم مناطق الوادي والدلتا وتتركز على الظهير الصحراوي الغربي "الواحات"، وسيوة والساحل الشمالي الغربي والنوبارية، وادي النطرون، وغرب المنيا وبني سويف، وتكون محملة بالرمال والأتربة.

 

موجة مؤقتة

وأوضح "فهيم"، في تصريحات له، أن هذه الموجة مؤقتة وبعدها يحدث انخفاض مرة أخرى بداية من غد، الخميس، شمالا والجمعة جنوبا وحتى منتصف الأسبوع القادم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا ومؤقتًا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على جميع الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة تؤثر على البلاد اليوم، الأربعاء، وأن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

 

رياح الخماسين 

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، إن البلاد تتأثر بـ "رياح الخماسين"، وهو عبارة عن منخفض جوي متعمق في الصحراء الغربية، وبعد ذلك يصل لـ ليبيا، ويصل مصر.

وأضافت أن "رياح الخماسين" ينتج عنها رياح مثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع في درجات الحرارة، وأن فصل الربيع يشهد تغيرات وعواصف كثيرة، ولذلك على الجميع توخي الحذر ومتابعة نشرات الأرصاد.

وذكرت أن اليوم هناك ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، وأن هذه الارتفاعات ستكون اليوم فقط، ولكن من الغد ستعود الأحوال الجوية لـ طبيعتها.

 

كتل هوائية جنوبية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، والعظمى على القاهرة تصل لـ 36 درجة، وأن الكتل الهوائية تؤثر على البلاد اليوم.

 

درجات الحرارة المتوقعة 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 21 والعظمى 37
درجات الحرارة فى بنها الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 20 والعظمى 35
درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 30

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