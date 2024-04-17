أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. والتفاصيل الكاملة لعودة تخفيف الأحمال ومواعيد جدول قطع الكهرباء

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

رياح الخماسين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة تؤثر على البلاد اليوم، الأربعاء، وأن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

أبو الغيط يطالب بضرورة احتواء التصعيد بالمنطقة وتهدئة الأوضاع في غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أكد خلال استقباله رئيس البعثة الأممية لمراقبة الهدنة ضرورة احتواء التصعيد بالمنطقة وتهدئة الأوضاع في غزة.



الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ33 ألفا و899 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33 ألفًا و899 شهيدًا، و76 ألفًا و664 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنته “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل قبل قليل.



وزير الخارجية البريطاني: إسرائيل تتخذ قرارا بالتحرك الفوري بعد الهجوم الإيراني

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن إسرائيل تتخذ قرارا بالتحرك الفوري بعد الهجوم الإيراني، وذلك وفق نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".



هل تتأثر مصر بالعاصفة الإماراتية.. مركز الاستشعار عن بُعد يوضح

أجابت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد عن سؤال: "هل تتأثر مصر بالعاصفة الإماراتية؟"، قائلة: العاصفة الإماراتية بعيدة تمامًا عن مصر ولن تتأثر بها مصر"، لافتة إلى أن مصر تتأثر اليوم بمنخفض صحراوي يعمل على زيادة قيم درجات الحرارة بمعدل من 5 لـ6 درجات مئوية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، فيما تسجل 38 درجة مئوية على جنوب البلاد.



محصلتش من 75 سنة.. موجة تقلبات جوية تضرب عددًا من الدول العربية|تفاصيل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد، إن الحالة الجوية التي تأثرت بها دولة الإمارات بدأت منذ يومين، حيث كانت بدايتها من دولة عمان والتي شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار الغير مسبوقة، والتي أدت إلى جريان السيول والفيضانات في شوارع عمان، ونتج عنها 17 حالة وفاة.



عودة تخفيف الأحمال ومواعيد جدول قطع الكهرباء.. التفاصيل الكاملة

قال هشام عمر، الكاتب الصحفي، إن معظم ما يتم تداوله فيما يخص جداول تخفيف أحمال الكهرباء غير صحيح، لافتًا إلى أن الجداول الصحيحة هي التي توجد على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.



عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم تتأثر البلاد بمنخفض صحراوي يعمل على زيادة قيم درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومؤقت على جميع الأنحاء.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء.



أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء.

