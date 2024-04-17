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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم الأربعاء

 استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء.

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أسعار الذهب الآن في مصر..عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

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موعد انكسار الموجة الحارة.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار |أخبار تهمك


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.62 جنيه للبيع و 48.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 51.75 جنيه للبيع، و 51.59 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.58 جنيه للبيع، و 60.39 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.96 جنيه للبيع، 12.92 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 157.78 جنيه للبيع، و 157.29 جنيه للشراء.

الدولار الدولار اليوم سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الريال السعودى أسعار العملات اسعار العملات الاجنبية

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