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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موعد انكسار الموجة الحارة.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار |أخبار تهمك

ذهب ودولار
ذهب ودولار

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

كسر حاجز الـ3000 جنيه.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أعلى معدل.. الأرصاد تحذر من ارتفاع شديد بدرجات الحرارة حتى هذا الموعد

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3743 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3275 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2807 جنيهات للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26200 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.65 جنيه للبيع و 47.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 51.62 جنيه للبيع، و 51.47 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.21 جنيه للبيع، و 60.02 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، 12.66 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 155.01 جنيه للبيع، و 154.52 جنيه للشراء.

موعد انكسار الموجة الحارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات فى درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن اليوم هناك مزيد من الارتفاعات عن أمس لدرجة، لأن العظمي بالقاهرة الكبري تصل ل31 درجة مئوية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن سبب الارتفاعات هو الوصول إلى النصف الثاني من إبريل والتي تبدأ المعدلات الشهرية ترتفع، موضحة أننا أعلي من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، والتي ستكون مؤقتة ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ،أن تلك الارتفاعات مستمرة معنا حتي نهاية الأسبوع، والذروة تكون غدا، حيث يتم تسجيل أعلي درجة حرارة على مدار هذا الأسبوع والتي من الممكن أن تصل إلى 35 درجة العظمي على القاهرة الكبرى، ولكن تنخفض نسب الرطوبة، تتجاوز محافظات الصعيد ال37 وال38 درجة مئوية فترة النهار، وبالتالي شديدة الحرارة لطيفة خلال فترات الليل.
 

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