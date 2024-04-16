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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر حاجز الـ3000 جنيه.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين؛ وذلك لمعرفة كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.


كما يتابع المستثمرون أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

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عيار 21 يسجل 3275 جنيها| أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. شاهد

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يعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 


وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي: - 


- سجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم حوالي 3748 جنيهًا للبيع و 3714 جنيهًا للشراء.

- فيما سجل سعر جرام الذهب عيار21 اليوم 3280 جنيهًا للبيع و 3250 جنيهًا للشراء.

- فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2811 جنيهًا للبيع و2785 جنيهًا للشراء.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2192 جنيهًا للبيع فيما 2172 جنيهًا للشراء.

- سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم26240 جنيهًا للبيع و 26000 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلى المستوي العالمي واصلت أسعار الذهب تألقها، حيث ارتفعت خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، لتقترب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2387.11 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار الجمعة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2403.90 دولار .

وصعد الذهب بنسبة 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مارس.

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بشرى سارة بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024

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سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق على تخفيض أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 28.80 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 1025.43 دولار للأونصة.

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