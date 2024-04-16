بشرى سارة بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2024 ، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".

الذهب اليوم في مصر



سجّل سعر الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا حوالي 3725.75 جنيه للبيع 3691.5 جنيه للشراء، بحيث هبطت الأسعار بنحو 5.75 جنيه.



وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3260 جنيهات للبيع و 3230 جنيها للشراء، حيث انخفضت أسعار العيار بنحو 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2794.25 جنيه للبيع و 2768.5 جنيه للشراء، وخسر العيار نحو 4.25 جنيه.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2173.25 جنيه للبيع و 2153.25 جنيه للشراء، حيث انخفضت أسعاره بنحو 3.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 26080 جنيها للبيع و 25840 جنيه للشراء، وسجل انخفاض يقدر بنحو 40 جنيها، والأونصة حوالي 2357 دولار للبيع 2356 دولار للشراء، بانخفاض نحو 2 دولار.