شعبة الذهب توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين: إياكم والبيع عبر وسائل التواصل

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة لـ الذهب بالغرفة التجارية، إن فكرة "الكاش باك" ميزة يستفاد منها العميل، عند التعامل بالسبائك مغلفة، متابعا: الفكرة تعتمد على أن العميل يسترد جزءا من المصنعية خلال الشراء.

وأضاف "هاني ميلاد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشعبة حذرت المواطنين من بيع الذهب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما فيه مخاطرة كبيرة وعدم كونهم مصادر ثقة.



واسترسل: خدمة "الكاش باك" لا تنطبق على المشغولات الذهبية بشكل عام، ولكنها تقتصر على سبائك الذهب المغلفة، منوها بأن المواطن ينجذب للبيع على مواقع التواصل، للتهرب من المصنعية.



وحذر من التعامل والبيع والشراء على المواقع الالكترونية، لكونها مصادر غير موثوقة وليس لها مصدر، ونسبة التعرض للنصب مرتفعة للغاية.

