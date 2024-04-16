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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وخلال ساعات الليل، يظل الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه الطقس غدا الأربعاء، سوف يشهد ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتكون الأجواء شديدة الحرارة نهارا، يصاحبه نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 19 درجة
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 18 درجة
جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 22 درجة
شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 16 درجة
جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 21 درجة

هل تتأثر البلاد بمنخفض الخليج الجوي؟

أما عن تأثير المنخفض الجوي الذي تشهده دول الخليج، والذي تسبب في أمطار رعدية غزيرة على مناطق عدة في سلطنة عمان والبحرين والإمارات وأسفر عن وجود خسائر في الأرواح في عمان، أكدت هيئة الأرصاد الجوية،  أن الطقس في مصر لن يتأثر بهذه الحالة الجوية التي تشهدها دول الخليج وأن مصر تتأثر بموجة حارة وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة خلال اليوم الأربعاء، ويعود الانخفاض من جديد في درجات الحرارة لتنكسر الموجة الحارة

 

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