رياح الخماسين تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، متوقعة أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم31 درجة مئوية، واشارت إلى نشاط رياح نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن هناك وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 إلى 8 صباحا تقريبا.

وبينت الأرصاد حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر، حيث ستكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاطًا لـ منخفض خماسيني على فترات متقطعة خلال الأيام القادمة، قد يؤثر على بعض المناطق المكشوفة في البلاد، محذرة التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذا الأسبوع، موضحة أن درجات الحرارة العظمى تسجل يوم الأربعاء نحو 37 درجة مئوية جنوب البلاد، وتصل إلى 33 مئوية على القاهرة، وتسجل 31 درجة مئوية على المحافظات الساحلية.

ونصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس القطنية وتناول الكثير من السوائل ووضع غطاء للرأس عند الخروج إلى الشارع نهارا، لافتة إلى أن حالة الطقس ليلا سيكون مائلا للبرودة وفى الصباح الباكر، لافتة إلى انه يجب الابتعاد عن الملابس الصيفية منعا للإصابة بنزلات البرد.

كما ناشدت المواطنين خلال هذه الفترة من العام بارتداء الكمامات وإحكام غلق النوافذ جيدا، وعدم الوقوف في الساحات المكشوفة أوقات طويلة منعا لاستنشاق الأتربة.