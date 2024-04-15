منخفض خماسيني يضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استقرار الأحوال الجوية خلال الأسبوع الجاري في معظم مناطق البلاد، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يوميًا، ومن المتوقع أن تسجل أعلى معدلاتها يوم الأربعاء 17 إبريل 2024، ويُتوقع أيضًا نشاطًا لـ منخفض خماسيني على فترات متقطعة خلال الأيام القادمة، قد يؤثر على بعض المناطق المكشوفة في البلاد.

منخفض خماسينى يضرب البلاد

منخفض خماسينى يضرب البلاد

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذا الأسبوع، ونصحت بارتداء الملابس القطنية وتناول الكثير من السوائل ووضع غطاء للرأس عند الخروج إلى الشارع نهارا.

وتظل حالة الطقس ليلا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، ويُفضل الابتعاد عن الملابس الصيفية منعا للإصابة بنزلات البرد .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى يوم الأربعاء 37 درجة مئوية جنوب البلاد، وتصل إلى 33 مئوية على القاهرة، وتسجل 31 درجة مئوية على المحافظات الساحلية.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين خلال هذه الفترة من العام بارتداء الكمامات وإحكام غلق النوافذ جيدا، وعدم الوقوف في الساحات المكشوفة أوقات طويلة منعا لاستنشاق الأتربة .

وعن الطقس اليوم الإثنين 14 إبريل 2024.. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية (من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا تقريبا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على مناطق من مدن القناة وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بالتوقف عن القيادة في حال انعدام الرؤية، وإضاءة كشافات الشبورة المائية، وزيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، مع فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، واستخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

ورصدت خرائط الطقس نشاطا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدله وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما عن حالة البحر الأحمر، فستكون معتدله وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين