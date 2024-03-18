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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة بهذه المحافظات

الطقس ودرجات الحرارة
الطقس ودرجات الحرارة

كشف الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات والأيام المقبلة، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الجوي التى تشهدها البلاد.

عدم استقرار وأمطار غزيرة».. الأرصاد تحذر من طقس الأحد - جريدة المال
الطقس ودرجات الحرارة

الأرصاد تحذر من الساعات المقبلة

وقال عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم هو ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية وتساقط الأمطار على عدة مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد أقل شدة لمحافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضاف أن ذلك يأتى مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء .

وعن فرص الأمطار المتوقعة الساعات غدا، أشار إلى أن فرص الأمطار تكون متوسطة ورعدية على السواحل الشرقية للبلاد تمتد أقل شدة إلى باقى محافظات الساحل الشمالى وشمال الوجه البحرى مع فرصة أن تمتد خفيفة لأماكن من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

ووجه القياتى تحذيرات لسكان 8 محافظات وهى محافظات الساحل الشمالى وشمال الوجه البحرى ومحافظة البحر الاحمر يتوخى الحذر التام وعدم ملامسة أعمدة الإنارة أو التواجد أعلى أسطح المبانى أثناء تساقط الأمطار.

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وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الإسكندرية خلال الساعات المقبلة، وقالت من المتوقع ستشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة، يصاحبها نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع انخفاض كبير في درجة الحرارة مع تعرض المحافظة نوة الشمس الكبرى.

حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة عن درجة الحرارة اليوم الإثنين 18 مارس القاهرة وجميع المحافظات والتي جاءت عبر السطور التالية:

  • درجة الحرارة في القاهرة: الصغرى 12 والكبرى 18
  • درجة الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 11 والكبرى 17
  • درجة الحرارة في بورسعيد: الصغرى 12 والكبرى 18
  • درجة الحرارة في الزقازيق: الصغري 13والكبري 21
  • درجة الحرارة في السويس: الصغرى 13 والكبرى 20
  • درجة الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 12 والكبرى 19
  • درجة الحرارة في دمياط: الصغرى 11 والكبرى 18
  • درجة الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 12 والكبري 21
  • درجة الحرارة في الغردقة: الصغرى 16 والكبري 16
  • درجة الحرارة في الفيوم: الصغري 12 والكبري 22
  • درجة الحرارة في بني سويف: الصغري 14 والكبري 22
  • درجة الحرارة في المنيا: الصغري 12 والكبري 23
  • درجة الحرارة في أسيوط: الصغري 13 والكبري 22
  • درجة الحرارة في سوهاج: الصغري 13 والكبري 23
  • درجة الحرارة في قنا: الصغري 15 والكبري 24
  • درجة الحرارة في الأقصر: الصغري 16 والكبري 25
  • درجة الحرارة في أسوان: الصغري: 16 والكبري 23
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