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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عودة الأجواء الشتوية.. تحذير من تغير مفاجئ في حالة الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بعنوان: “عودة الأجواء الشتوية.. تحذير من تغير مفاجئ في حالة الطقس بدءًا من اليوم”.

بداية من اليوم، الأحد، تحدث تغيرات جوية مفاجئة في الطقس، فبحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فإن الأجواء الشتوية تعود مجددًا نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي ومنخفض السودان الموسمي في معظم أنحاء الجمهورية. 

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أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، فيما تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وبحسب توقعات الأرصاد، فإن فرص الأمطار ستستمر حتى الأربعاء المقبل، فيما حذرت الأرصاد المواطنين من تخفيف الملابس خلال فترة الطقس الحالية.

الطقس امطار فضائية العربية العظمى توك شو صدى البلد

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