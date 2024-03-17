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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار وعواصف رملية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه اعتبارًا من اليوم بداية ظهور فرص الأمطار على عدة من مناطق من الجمهورية، ومع الأيام المقبلة متوقع أن تسود الأجواء الشتوية بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث يوجد أيضًا نشاط في الرياح مع فرص لسقوط الأمطار المتفاوتة الشدة على معظم أنحاء الجمهورية.
 

تحذير عاجل من الأرصاد


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار ستبدأ على المنطقة الغربية وستكون بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق الصحراء الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، كما ستمتد خفيفة إلى محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.
 

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن ذروة الأمطار تبدأ من مساء اليوم وغدًا الإثنين مع استمرار نشاط الرياح على مدار الـ 48 ساعة القادمة وسيكون مثير للرمال والأتربة في بعض المناطق من الجنوب.
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 23 درجة مئوية ، حيث يسود طقس شتوي مائل للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات المساء يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد على كافة محافظات الجمهورية،ويصل فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار لـ 10 درجات مئوية، مؤكدة: “لازم ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحرارة”.


 

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