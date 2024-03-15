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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ظاهرة جوية تضرب القاهرة الكبرى خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم هناك استقرار في الأحوال الجوية، حيث تسجل درجات الحرارة قيمًا حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لتسجل العظمى 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.
 



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تحذير عاجل من الأرصاد


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية منخفضة في درجات حرارتها، حيث يسود طقس شتوي دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ومن مائل للحرارة لـ حار على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات المساء يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد على كافة محافظات الجمهورية،ويصل فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار لـ 10 درجات مئوية، مؤكدة: "لازم ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحرارة.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن  اليوم تكونت شبورة مائية وهي الظاهرة التي تصاحب عادة استقرار الأحوال الجوية، لافتة إلى أن اليوم متوقع وجود نشاط في حركة الرياح على القاهرة الكبرى تبدأ بشكل كبير مع ساعات المساء.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس الاحوال الجوية درجات الحرارة العظمى

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