أزمة غزة وبشرى للمصريين.. 6 تصريحات لـ السيسي من داخل أكاديمية الشرطة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم، أكاديمية الشرطة، حيث أجرى حوارا مع الطلبة المستجدين بالأكاديمية، وأدلى بعدد من التصريحات المهمة والعاجلة بشأن الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد والأوضاع الراهنة في قطاع غزة، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة كانت الظروف الاقتصادية صعبة، بسبب ما حدث من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في غزة.



سعيد بما أراه.. السيسي يوجه رسالة هامة لطلاب أكاديمية الشرطة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطلاب أكاديمية الشرطة، ووجه لهم التهنئة بشهر رمضان المبارك، وقال إنه سعيد بما يراه في مقر أكاديمية الشرطة، وما يسمعه من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومدير الأكاديمية، عن المستوى الذي حققه الطلاب خلال فترة التدريب المركز.

الرئيس السيسي: الأرقام المطلوبة لإعادة إعمار غزة مخيفة جدا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كافة المنشآت الخدمية والتي تعد العمود الفقري لقطاع غزة تم تدميرها خلال الحرب، لافتًا إلى أن الأرقام المطلوبة لإعادة إعمار غزة “مخيفة جدًا”.



السيسي: مصر تحاول بكل جهد وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحرب في غزة مستمرة للشهر الخامس، وأن هذه المدة كثيرة، ومصر تحاول بكل جهد وقف إطلاق النار في القطاع، حتى نحمي ويتم انقاذ الأهالي في غزة.



الرئيس السيسي: نحذر من اتساع نطاق الحرب ومخاطرها على سلامة وأمن الإقليم

قال الرئيس السيسي خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة، فجر اليوم: نحاول بكل جهد مخلص وأمين أن نصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



السيسي: كل المساعدات الموجهة إلى غزة أقل من المطلوب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كل المساعدات التي تقدم إلى قطاع غزة أقل من المطلوب ولا بد من وقف إطلاق النار وزيادة حجم دخول المساعدات.