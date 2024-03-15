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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعيد بما أراه.. السيسي يوجه رسالة هامة لطلاب أكاديمية الشرطة.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي،  بطلاب أكاديمية الشرطة، ووجه لهم التهنئة بشهر رمضان المبارك، وقال إنه سعيد بما يراه في مقر أكاديمية الشرطة، وما يسمعه من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومدير الأكاديمية، عن المستوى الذي حققه الطلاب خلال فترة التدريب المركز.

 

وأضاف الرئيس السيسي: لن أنسى أن أقول لكم من فضلكم بلغوا أسركم تحياتي وتهنئتي لهم بشهر رمضان، وأيضًا لأشقائنا المسيحيين بالصيام الكبير، وكل سنة والجميع طيب وبخير.

عرضت قناة إكسترا نيوز مقطع فيديو لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مقر أكاديمية الشرطة، وأجرى، الرئيس حوارا مع الطلبة المستجدين.

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