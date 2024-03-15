السيسي: مصر تحاول بكل جهد وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحرب في غزة مستمرة للشهر الخامس، وأن هذه المدة كثيرة، ومصر تحاول بكل جهد وقف إطلاق النار في القطاع، حتى نحمي ويتم انقاذ الأهالي في غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في أثناء التواجد بأكاديمية الشرطة فجر اليوم، أن هناك أكثر من 30 ألف استشهدوا ثلثيهم من النساء والأطفال، وهناك أكثر من 70 ألف مصاب، وهناك 70% من القطاع دمرت المنشآت به.

وأشار السيسي إلى أن العمود الفقري للقطاع تم تدميره، وأن عدد السنوات المطلوبة لإعمار غزة سيكون كثير، وأن مصر تعمل على إدخال الكثير من المساعدات.