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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة كانت الظروف الاقتصادية صعبة، بسبب ما حدث من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في غزة.


وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في أثناء التواجد بأكاديمة الشرطة فجر اليوم، أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الأخيرة تكون من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية.


وأشار إلى أنه تم عمل اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وسيكون هناك تحسن للوضع الاقتصادي، وعلى الجميع أن يشعر بالطمأنينة.


وتابع الرئيس أنه يتم الإفراج عن بعض مستلزمات الإنتاج من الموانئ، ولا يوجد مشكلات بأي سلعة غذائية.

 


 

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