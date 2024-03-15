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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. الرئيس السيسي يهنئ أسر طلاب الشرطة بشهر رمضان ومفاجأة جديدة في أعيرة الذهب

صورة مجمعة لاهم اخبار
صورة مجمعة لاهم اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس يهنئ أسر طلاب الشرطة بشهر رمضان والأخوة المسيحيين بالصيام الكبير

أعرب  الرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم عن سعادته من سماعه من وزير الداخلية إلى مدير الأكاديمية على مستوي الطلاب  وما تحقق خلال فترة التدريب المركز، وسوف يتم إستكمال هذا التدريب بعد العودة من الإجازات.

السيسي: كل المساعدات الموجهة إلى غزة أقل من المطلوب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كل المساعدات التي تقدم إلى قطاع غزة أقل من المطلوب ولا بد من وقف إطلاق النار وزيادة حجم دخول المساعدات.

بشرى| عيار 21 يسجل أقل من 3000 جنيه..تعرف على أسعار الذهب اليوم

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

الدولار يسجل 47.87 جنيه.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

الرئيس السيسي يحذر من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "يجب أن يكون هناك جدية كمجتمع دولي في أن تكون هناك فرصة حقيقية لقيام دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية وأن يعيشوا بكرامة كبيرة في بلدهم ويديروا أمورهم بالشكل الذي يرتضونه دون أي ضرر".

بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. ملفات مهمة على طاولة رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا «بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. ملفات مهمة على طاولة رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد».

الإثنين ذروة التقلبات الجوية|الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة القادمة

 

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية.

تحت مظلة تحالف العمل الأهلى.. مؤسسة أبو العينين تقيم أكبر مائدة رمضانية ثابتة ومتحركة

قدمت غرفة الأخبار بفضائية أكسترا نيوز تقريرا عن نشاط مؤسسة أبو العنيين للنشاط الخيري، حبث تشارك مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري في جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤ لدعم ومساندة الأسر الاولي بالرعايا على مستوي الجمهورية.

ناقد فني: مسلسل الحشاشين أضخم عمل درامي عربي يعيد تصور التاريخ

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إنه مع بداية عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين تبين أننا أماما شكل جديد ومختلف على شاشة التليفزيون وهو أضخم عمل درامي عربي يعيد تصور التاريخ، موضحا أنه يحتوي على عناصر إبهار كثيرة، مثل عنصر التصوير، فهو مبهر وجذاب بشكل غير طبيعي، مشيرًا إلى أن، التصوير الخارجي به تكوينات مهمة وجميلة للغاية، والتصوير الداخلي الذي جرى تصوريه في مصر يحتوي على ديكورات مبهرة ومرتبة بشكل كبير.

 

مجلس الوزراء ينفي قيام الأوقاف بالتحذير من إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال رمضان

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة شائعة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة التهجد  بالمساجد خلال شهر رمضان، مع توقيع الجزاء على من يخالف ذلك القرار من العاملين بالوزارة.

 

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