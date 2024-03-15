توك شو.. الرئيس السيسي يهنئ أسر طلاب الشرطة بشهر رمضان ومفاجأة جديدة في أعيرة الذهب

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم عن سعادته من سماعه من وزير الداخلية إلى مدير الأكاديمية على مستوي الطلاب وما تحقق خلال فترة التدريب المركز، وسوف يتم إستكمال هذا التدريب بعد العودة من الإجازات.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كل المساعدات التي تقدم إلى قطاع غزة أقل من المطلوب ولا بد من وقف إطلاق النار وزيادة حجم دخول المساعدات.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "يجب أن يكون هناك جدية كمجتمع دولي في أن تكون هناك فرصة حقيقية لقيام دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية وأن يعيشوا بكرامة كبيرة في بلدهم ويديروا أمورهم بالشكل الذي يرتضونه دون أي ضرر".

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا «بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. ملفات مهمة على طاولة رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد».

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية.

قدمت غرفة الأخبار بفضائية أكسترا نيوز تقريرا عن نشاط مؤسسة أبو العنيين للنشاط الخيري، حبث تشارك مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري في جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤ لدعم ومساندة الأسر الاولي بالرعايا على مستوي الجمهورية.

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إنه مع بداية عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين تبين أننا أماما شكل جديد ومختلف على شاشة التليفزيون وهو أضخم عمل درامي عربي يعيد تصور التاريخ، موضحا أنه يحتوي على عناصر إبهار كثيرة، مثل عنصر التصوير، فهو مبهر وجذاب بشكل غير طبيعي، مشيرًا إلى أن، التصوير الخارجي به تكوينات مهمة وجميلة للغاية، والتصوير الداخلي الذي جرى تصوريه في مصر يحتوي على ديكورات مبهرة ومرتبة بشكل كبير.

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة شائعة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال شهر رمضان، مع توقيع الجزاء على من يخالف ذلك القرار من العاملين بالوزارة.