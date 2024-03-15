ناقد فني: مسلسل الحشاشين أضخم عمل درامي عربي يعيد تصور التاريخ

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إنه مع بداية عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين تبين أننا أماما شكل جديد ومختلف على شاشة التليفزيون وهو أضخم عمل درامي عربي يعيد تصور التاريخ، موضحا أنه يحتوي على عناصر إبهار كثيرة، مثل عنصر التصوير، فهو مبهر وجذاب بشكل غير طبيعي، مشيرًا إلى أن، التصوير الخارجي به تكوينات مهمة وجميلة للغاية، والتصوير الداخلي الذي جرى تصوريه في مصر يحتوي على ديكورات مبهرة ومرتبة بشكل كبير.

وأضاف «سعد الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن عناصر التصوير والمونتاج والإخراج اندمجت بشكل متكامل لصنع عمل محترف، لافتا إلى أن الأداء التمثيلي به نضج كبير ويظهر الجهد المبذل من جانب الممثلين.

وأكد، أن بطل المسلسل كريم عبد العزيز يمثل الدور بشكل احترافي فهو مندمج مع الشخصية بشكل كبير جدا وبالإضافة إلى الفنان أحمد عيد دوره مهم وأدائه قوي ومؤثر، مشددًا على أن المؤلف عبد الرحيم كمال بذل مجهودًا واضحًا ليصنع عملا دارميًا احترافيًا ناجحًا.