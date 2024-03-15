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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإثنين ذروة التقلبات الجوية|الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية.
 

وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن غدًا توجد فرص لسقوط أمطار على عدة مناطق، ومع يوم الأحد بداية موجة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي ويستمر تأثيره حتى الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أن الإثنين هو ذروة التقلبات الجوية حيث سقوط الأمطار المصحوبة بنشاط في حركة الرياح.

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ظاهرة جوية تضرب القاهرة الكبرى خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

طقس اليوم الجمعة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية منخفضة في درجات حرارتها، حيث يسود طقس شتوي دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ومن مائل للحرارة لـ حار على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات المساء يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد على كافة محافظات الجمهورية، ويصل فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار لـ 10 درجات مئوية، مؤكدة: "لازم ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحرارة.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن  اليوم تكونت شبورة مائية وهي الظاهرة التي تصاحب عادة استقرار الأحوال الجوية، لافتة إلى أن اليوم متوقع وجود نشاط في حركة الرياح على القاهرة الكبرى تبدأ بشكل كبير مع ساعات المساء.
 

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