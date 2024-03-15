مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة 15-3-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.



ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3360 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2940 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2520 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23520 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.87 جنيه للبيع، و47.77 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 53.39 جنيه للبيع، و 52.27 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 61.32 جنيه للبيع، و 61.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.76 جنيه للبيع، 12.73 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 155.89 جنيه للبيع، و 155.52 جنيه للشراء.

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم هناك استقرار في الأحوال الجوية، حيث تسجل درجات الحرارة قيمًا حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لتسجل العظمى 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



تحذير عاجل من الأرصاد



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية منخفضة في درجات حرارتها، حيث يسود طقس شتوي دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ومن مائل للحرارة لـ حار على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات المساء يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد على كافة محافظات الجمهورية،ويصل فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار لـ 10 درجات مئوية، مؤكدة: "لازم ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم تكونت شبورة مائية وهي الظاهرة التي تصاحب عادة استقرار الأحوال الجوية، لافتة إلى أن اليوم متوقع وجود نشاط في حركة الرياح على القاهرة الكبرى تبدأ بشكل كبير مع ساعات المساء.

