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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس يهنئ أسر طلاب الشرطة بشهر رمضان والأخوة المسيحيين بالصيام الكبير

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعرب  الرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم عن سعادته من سماعه من وزير الداخلية إلى مدير الأكاديمية على مستوي الطلاب  وما تحقق خلال فترة التدريب المركز، وسوف يتم إستكمال هذا التدريب بعد العودة من الإجازات.

شهر رمضان للمسلمين والصيام الكبير للمسيحيين


ووجه الرئيس السيسي  التحية والشكر والتحية  والتهنئة لاهالى واسر طلاب الشرطة بشهر رمضان.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للأخوة المسيحيين بالصيام الكبير، مؤكدا على ان العامل البشري هو الامن والامان وله تأثير كبير جدا ، مشيدا بالنجاح على الأداء والتطور والتقدم وعلى حالة الانضباط لطلاب الشرطة.

السيسي اكاديمية الشرطة مستوي الطلاب شهر رمضان الصيام الكبير المسحيين

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