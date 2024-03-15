مجلس الوزراء ينفي قيام الأوقاف بالتحذير من إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال رمضان

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة شائعة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال شهر رمضان، مع توقيع الجزاء على من يخالف ذلك القرار من العاملين بالوزارة.



سيتم تنظيم صلاتي الترويح والتهجد خلال هذا العام وفقا لكل مديرية أوقاف



وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتوصل مع وزارة الأوقاف فقد أكدت انه سيتم تنظيم صلاتي الترويح والتهجد خلال هذا العام وفقا لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد مع التأكيد على أهمية التخفيف على المصلين بحيث لا تخلو اي منطقة بالمساجد التي تخفف في الصلاة مراعاه لأصحاب الأعذار وكبار السن، وسيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية بما يوفر الجو الروحاني المناسب خلال الشعر الكريم.