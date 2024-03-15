أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

تراجعت أسعار الذهب في مصر، من جديد اليوم خامس أيام رمضان، بعد تراجع سعر الأوقية عالميا إلى 2161 دولارا، بعد قفزة وصلت خلالهاإلى مستويات تاريخية لامست 2180 دولارا لأول مرة، لتعاود الأسعار التراجع مجددا اليوم مع هبوط سعر الدولار محليا إلى أقل من 48 جنيها في البنوك بعد 50.85 جنيه.

وفقد سعر الجرام من عيار 21 نحو 1150 جنيها من أعلى سعر، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 2000 جنيه فجأة مقارنة بأسعار أمس الأول.

الذهب

وكان البنك المركزى فى اجتماع استثنائي، الأربعاء الماضي 6 مارس السماح تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصعد سعر الدولار إلى نحو 49.10 جنيه للشراء في البنوك، مع القضاء نهائيا على السوق الموازي.

وبعدها أعلنت مصر ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء انهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 8 مليارات جنيه بدلا من 3 مليارات، لتعلن مصر رسميا انتهاء ازمة العملة والنقد الأجنبي ويستقر على خلفية ذلك الذهب في مصر.

ورصدالحكومة مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، موضحة أن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.

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الذهب عيار 18

تراجع سعر العيار الشهير وهو عيار 18 فبعد أن سجل 2871 جنيها، تراجع إلى أقل من 2500 جنيه بنحو 2,473 جنيها للبيع، ولكن يظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع القاسية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

سعر عيار 21 ، سجل هبوطا ملحوظا في محلات الصاغة بقيمة نحو 465 جنيها، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، سجل اليوم نحو 2,935 جنيها للشراء و2,885 جنيها للبيع بعد 3350-3400 جنيه.

سعر الذهب

وتسبب في موجة هبوط الذهب، انهيار سعر الدولار بنحو 30 جنيها في السوق الموازي، بعد إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والتي تدعم خزينة الدولة بـ35 مليار دولار، قبل ان يصعد مجددا قبل تحريك سعر الصرف في البنوك إلى نحو يزيد على 50 جنيها ويهبط إلى أقل من 47 جنيها اليوم.

كم سعر جرام الذهب؟

سعر جرام الذهب كم؟ اهمما يبحث عنه الكثير خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في المحلات.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجرام عيار 24 ، هبط لنحو 3,354 جنيه للشراء بعد 3830 جنيها، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب تراجع خلال ساعات بقيمة نحو 1500 جنيه، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 23,480 جنيه للشراء بعد 25,040 جنيه بفارق نحو 1500 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر: 3,354 جنيها للشراء و 3,297 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 2,935 جنيها للشراء و 2,885 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2,516 جنيهًا للشراء و 2,473 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة : 1,957 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 23,480 جنيه للشراء و 23,080 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

ويزيد البحث عبر جوجل يوميا عن كم سعر الأونصة اليوم؟، خاصة الراغبون في الاستثمار لمتابعة تطورات سعر الذهب، وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها.

وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية تراجعا ليصل نحو 2161 دولارا بعد 2180 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب المعلن يكون بدون مصنعية، والتي تكون محل اهتمام الكثير من المتعاملين على الذهب، عند الشراء ويتم إضافة سعر المصنعية على سعر الجرام المجرد، وهو ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك، ويتغير من تاجر إلى آخر.

سعر مصنعية الذهب يتم حسابه من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على سعر الجرام المجرد، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون قليلة جدا مصنعيتها مقارنة بالأقل من 100 جرام التي تعامل معاملة المشغولات في المصنعية.