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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

انهيار أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي.. بشرى سارة للمقبلين على الزواج

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

واصل سعر الذهب اليوم في مصر استقراره خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس 14 مارس 2024، حيث سجل الذهب استقرارا ملحوظا بعد انخفاض واضح أمس، الأربعاء، بحوالى 65 جنيها.

وفى السياق التالى نرصد تطورات أسعار الذهب.

سعر الذهب الآن.. مفاجأة في عيار 21 اليوم السبت 29 أبريل 2023 - الأسبوع
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

  • عيار 24 يسجل 3480 جنيها.
  •  عيار 21 يسجل 3045 جنيها.
  •  عيار 18 يسجل 2610 جنيهات.
  •  عيار 14 يسجل 2030 جنيها.
  • فيما سجل الجنيه الذهب 24360 جنيها.
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استقرار عيار 21| أسعار الذهب الآن في مصر

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أقل من 3000 جنيه.. صدمة في سعر جرام الذهب عيار 21

ويترقب سوق الذهب اليوم، الخميس، بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكى متعلقة بأسعار المنتجين الذى يعد مؤشر التضخم المتعلق بالشركات والمصنعين، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانات البطالة الأمريكية، وسيكون لهذه البيانات تأثير كبير على مستويات الدولار وتحركات الذهب.

موجة الارتفاع الأخيرة فى سعر الذهب العالمى شهدت ضخ سيولة نقدية كبيرة فى أسواق العقود الآجلة للسلع كانت السبب وراء الارتفاع السريع والكبير فى الذهب، وذلك بسبب المخاوف من دخول أسواق الأسهم الأمريكية فى عمليات تصحيح فى ظل المستويات القياسية الأخيرة التى سجلتها.

أيضًا استمرار المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية العالمية ساعد على ارتفاع الطلب على الذهب بشكل كبير، فقد واصلت الأسواق مراقبة الهجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية من أوكرانيا، الأمر الذى دفع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى تحذير الغرب من أنه مستعد لحرب نووية.

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بسبب ارتفاع الدولار.. انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

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خراب بيوت|مفاجأةغير سعيدة لـ تجار الذهب في السوق

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدةً لوزن الحُلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلاً عن المستثمرين، نظرًا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذا آمنا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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