بسبب ارتفاع الدولار.. انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار بالرغم من أن السبائك ظلت قرب مستويات مرتفعة قياسية مع ترقب المتداولين لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد ترفع الآمال في خفض أسعار الفائدة في منتصف العام.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2171.05 دولار للأوقية (الأونصة) كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2175.40 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وهذا يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وينظر المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وتقريري مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الذين سيتم اصدارهم اليوم، لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي وما إذا كان ذلك سيجعل بنك الفيدرالي الأمريكي يحجم عن خفض أسعار الفائدة في يونيو القادم.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبط البلاتين في المعاملات الفورية 0.3% إلى 935.50 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1056.24 دولار، كما انخفض سعر الفضة 0.3% أيضا إلى 24.95 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.