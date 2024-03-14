نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعا جديدا اليوم رابع أيام رمضان، بعد قفزة نتيجة ارتفاع سعر الأوقية إلى مستويات تاريخية عالميا لامست 2180 دولارا لأول مرة، لتعاود الأسعار التراجع مجددا.

وفقد سعر الجرام من عيار 21 نحو 1000 جنيه من أعلى سعر ، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 1000 جنيه فجأة مقارنة بأسعار الأمس.

وأعلن البنك المركزى فى اجتماع استثنائي، الأربعاء الماضي 6 مارس السماح تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصعد سعر الدولار إلى نحو 49.10 جنيه للشراء في البنوك، مع القضاء نهائيا على السوق الموازي.

الذهب

وبعدها أعلنت مصر ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء انهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 8 مليارات جنيه بدلا من 3 مليارات، لتعلن مصر رسميا انتهاء ازمة العملة والنقد الأجنبي ويستقر على خلفية ذلك الذهب في مصر.

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الذهب عيار 18

تراجع سعر العيار الشهير وهو عيار 18 فبعد أن سجل 2871 جنيها، تراجع إلى 2537 جنيها للبيع، ولكن يظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع القاسية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

سعر عيار 21 ، سجل هبوطا ملحوظا في محلات الصاغة بقيمة نحو 360 جنيها، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، سجل اليوم نحو 2990 جنيه للشراء و2960 جنيها للبيع بعد 3350-3400 جنيه.

سعر الذهب

وتسبب في موجة هبوط الذهب، انهيار سعر الدولار بنحو 30 جنيها في السوق الموازي، بعد إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والتي تدعم خزينة الدولة بـ35 مليار دولار، قبل ان يصعد مجددا قبل تحريك سعر الصرف في البنوك إلى نحو يزيد على 50 جنيها ويهبط إلى 48.30 جنيه اليوم.

كم سعر جرام الذهب؟

يزيد البحث عن سعر جرام الذهب كم؟ خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في المحلات.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجرام عيار 24 ، هبط لنحو 3382 جنيه للشراء بعد 3830 جنيها، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب تراجع خلال ساعات بقيمة نحو 1000 جنيه، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

الذهب

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 23920 جنيه للشراء بعد 25,040 جنيه أمس بفارق نحو 1000 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 3417 جنيها للشراء و 3382 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 2990 جنيها للشراء و 2960 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2562 جنيهًا للشراء و 2537 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الخميس : 1973 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 23920 جنيه للشراء و 23680 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

كم سعر الأونصة اليوم؟، هو سؤال يبحث عن إجابته الراغبون في الاستثمار لمتابعة تطورات سعر الذهب، وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها.

وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية قفزة تاريخية ليصل نحو 2175 دولارا بعد 2180 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب المعلن بالاعلى يكون بدون مصنعية، والتي تكون محل اهتمام الكثير من المتعاملين على الذهب، عند الشراء ويتم إضافة سعر المصنعية على سعر الجرام المجرد، وهو ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك، ويتغير من تاجر إلى آخر.

سعر مصنعية الذهب في الغالب يتم حسابها من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على سعر الجرام المجرد، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون قليلة جدا مصنعيتها.