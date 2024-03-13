480 جنيها دفعة واحدة|الذهب يواصل التراجع لليوم الثاني.. وهذه قيمة الجنيه الآن

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع انخفاض الأوقية بالبورصة العالمية لليوم الثاني على التوالي، في ظل رغبة الأسواق في انتظار بيانات التضخم الأمريكية التي تعد أهم الأحداث هذا الأسبوع والتي تصدر يوم غد الثلاثاء، لتبقى التداولات بالقرب من أعلى مستوى تاريخي لها،

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تراجعا في مستهل التعاملات بنحو 60 جنيها.

وكانت أسعار الذهب، قد شهدت تراجعا خلال اليومين الماضيين بعد أن ارتفع متأثرا بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من 31 إلى 50 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر 3040 جنيها خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عالميا

وعالميا، شهد سعر الذهب تراجع مسجلا 2162 دولارا للاوقية.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2606 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3060 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3474 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.320 جنيه مقارنة بـ 24.800 جنيه خلال مستهل التعاملات بتراجع بلغ 480 جنيها

توقعات أسعار الذهب

تشهد أونصة الذهب العالمي تحركات هادئة مع بداية الأسبوع في ظل رغبة الأسواق في انتظار بيانات التضخم الأمريكية التي تعد أهم الأحداث هذا الأسبوع والتي تصدر يوم غد الثلاثاء، لتبقى التداولات بالقرب من أعلى مستوى تاريخي لها، وحتى الآن لم يظهر الذهب علامة على الدخول في تصحيح سلبي أو جني للأرباح.

تراجع سعر الذهب المحلي منذ بداية الأسبوع حيث تأثر بالتراجع الطفيف في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، حيث يستمر الترقب في الأسواق للتغيرات على السعر الرسمي في البنوك بعد أن تقلصت الفجوة بين سعر البنك وسعر السوق الموازي.

التداولات الهادئة لسعر الأونصة العالمية اليوم واغلاق سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 2180 دولار للأونصة قد يفتح المجال لبدء عمليات بيع لجني الأرباح على الذهب، ولكن قد لا يحدث هذا قبل صدور أخبار التضخم الأمريكية، لذا من المتوقع أن تستقر التداولات حتى هذا الوقت بين 2170 – 2190 دولار للأونصة.

في حالة جاءت بيانات التضخم أفضل من التوقعات قد تدفع الذهب إلى بداية التصحيح السلبي ليستهدف منطقة 2140 – 2150 دولار للأونصة وبعدها المستوى 2120 دولار.