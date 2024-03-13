استقرار عيار 21| أسعار الذهب الآن في مصر.. تعرف عليها

الذهب اليوم.. قدم برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”. تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 مارس 2024.



ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3566 جنيه للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3120 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24960 جنيه.

