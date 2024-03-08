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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بعدما شهدت قفزة نتيجة ارتفاع سعر الأوقية إلى مستويات تاريخية عالميا لامست 2160 دولارا لأول مرة، لتعاود الأسعار التراجع مجددا ويعود سعر الجرام عيار 21 بقوة اليوم مقارنة بالتعاملات أمس. 

ياتي ذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزى فى اجتماع استثنائي، الأربعاء الماضي 6 مارس السماح  بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصعد سعر الدولار إلى نحو 49.50 جنيه للشراء في البنوك، مع القضاء نهائيا على السوق الموازي.

وبعدها بساعات قليلة أعلنت مصر ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء انهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 8 مليارات جنيه بدلا من 3 مليارات.

كانت قد تراجعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، صباح تعاملات الاثنين 4 مارس وشهدت هبوطا حادا إلى مستويات تقترب بقوة من 2500 جنيه لعيار 21، الذي سجل 4050 جنيها في اعلى سعر بنهاية يناير الماضي، ولكن ارتفع ليتخطى 3300 جنيه مجددا قبل أن يعاود التراجع اليوم.

الذهب

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سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم عيار 21 

سعر عيار 21 ، سجل تراجعا ملحوظا في محلات الصاغة بقيمة نحو 100 جنيه، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، سجل اليوم نحو 3250 جنيها للشراء و3150 جنيها للبيع بعد 3350 جنيها أمس.

تراجع سعر العيار الشهير 18 فبعد أن سجل 2871 جنيها أمس، تراجع إلى 2,700 جنيها للبيع، ولكن يظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع القاسية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه.

سعر الذهب

وتسبب في موجة هبوط  الذهب من أعلى سعر قبل يومين، انهيار سعر الدولار بنحو 30 جنيها في السوق الموازية، إذ وصل لنحو 41 جنيها،  بعد إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والتي تدعم خزينة الدولة بـ35 مليار دولار، قبل ان يصعد مجددا قبل تحريك سعر الصرف في البنوك إلى نحو يزيد على 50 جنيها.

وانهار سعر الذهب بقوة من أعلى سعر سجله يناير الماضي، متخطيا حاجز الـ 4 آلاف جنيه لعيار 21 و 32400 جنيه للجنيه الذهب حينها  ولكن انهارت  الأسعار  على خلفية تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بعدما سجل نحو 71 جنيها  كأعلى سعر ، لنحو 40-41 جنيها، قبل أن يصعد مجددا بعد تحريك سعر الصرف في البنوك.

الذهب

كم سعر جرام الذهب؟

يزيد البحث عن سعر جرام الذهب كم؟ خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع  أسعار الأصفر ليسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 3,714 جنيه للشراء بعد 3830 جنيها، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق  مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب الآن في مصر

تراجع سعر الجنيه الذهب خلال ساعات، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تحركا ليبدأ من نحو 26,000 جنيها للشراء بعد 26,800 جنيه أمس بفارق نحو 800 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم  الجمعة في مصر: 3,714 جنيها للشراء و 3,600 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3,250 جنيهًا للشراء و 3,150 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2,786 جنيهًا للشراء  و 2,700 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة : 2,167 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 26,000 جنيه للشراء و  25,200  جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

أما الراغبون في استثمار أموالهم وحفظها ، يبحثون عن كم سعر الأونصة اليوم؟، لمتابعة تطورات سعر الذهب يبحث عن سعرها الكثير وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها.

وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية قفزة تاريخية  ليصل نحو 2160 دولارا بعد 2084  دولارًا.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أسعارالذهب بالمصنعية محل اهتمام الكثير من المتعاملين على الذهب، عند الشراء  ويتم إضافة سعر المصنعية على سعر الجرام المجرد، وهو ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك، ويتغير من تاجر إلى آخر.

وتكون مصنعية الذهب في الغالب بدءا من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على سعر الجرام المجرد، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر.

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