عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

أسعار الذهب في مصر، تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، والتي شهدت هبوطا حادا إلى مستويات تقترب بقوة من 2500 جنيه لعيار 21 ، الذي سجل 4050 جنيها في اعلى سعر بنهاية يناير الماضي.







هبط سعر العيار الشهير 18 إلى نحو أقل 2200 جنيه للبيع اليوم كأقل سعر، لأول مرة منذ موجة الارتفاع القاسية بنهاية يناير الماضي، والتي صل خلالها إلى نحو 3500 جنيه.

الذهب

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سر تراجع الذهب

وتسبب في موجة هبوط الذهب منذ أيام، انهيار سعر الدولار بنحو 30 جنيها في السوق الموازية، إذ وصل لنحو 41 جنيها اليوم، بعد إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والتي تدعم خزينة الدولة بـ35 مليار دولار، علاوة على اقتراب صرف صندوق النقد القرض المصري، ما أدى إلى انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.

وانهار سعر الذهب بقوة من أعلى سعر سجله يناير الماضي ، متخطيا حاجز الـ 4 آلاف جنيه لعيار 21 و32400 جنيه للجنيه الذهب حينها ولكن، انهارت الأسعار على خلفية تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بعدما سجل نحو 71 جنيها كأعلى سعر ، لنحو 40-41 جنيها.

تصريحات صندوق النقد

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، اكدت قبل أيام أنه تم حل القضايا الأساسية في مراجعة الصندوق لبرنامج قرض مصر ونتوقع اتفاقًا في غضون أسابيع، بعد ساعات من دخول المليارات كدفعة أولى من أموال رأس الحكمة مع دخول الدفعة الثانية أمس وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها خلال احتفالية قادرون باختلاف الأربعاء.

كم سعر جرام الذهب؟

يزيد البحث عن سعر جرام الذهب كم؟ خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 21

أما عن العيار الأشهر عيار 21 ، سجل تراجعا ملحوظا في محلات الصاغة بقيمة نحو 1500 جنيه، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا ليسجل اليوم نحو 2525 جنيها للبيع كأقل سعر.

سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب هبوط قوي غير مسبوق في محلات الصاغة، بعد موجة ارتفعت فيها الاسعار في قمتها، إذ فقد الجنيه الذهب آلاف وهبط سعر عيار 21 بقيمة 300 جنيه خلالساعات من 2800 إلى نحو 2525 جنيها.

وتراجعت الأسعار بعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21، 3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم ليهبط عند 2525 جنيها للبيع اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

هبطت أسعار الأصفر بشكل غير مسبوق ليسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 3000 جنيه بعد 3428 و4154 جنيهًا قبل أيام، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب الآن في مصر

تراجع سعر الجنيه الذهب هبوط بقوة خلال ساعات، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 20200 جنيه للبيع اليوم بعد 22,320 جنيها للشراء أمس بفارق نحو 2120 جنيها ، و بعد نحو 24000 جنيه للشراء وبعد 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر: 3000 جنيه للشراء و2885 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 2625 جنيهًا للشراء و 2525 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2250 جنيهًا للشراء و 2164 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الاثنين : 1750 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 2000 جنيه للشراء و 20200 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

يبحث عنه الراغبين في الاستثمار عن كم سعر الأونصة اليوم؟ لمتابعة تطورات سعر الذهب يبحث عن سعرها الكثير وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها.

وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية قفزة ليصل نحو 2084 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

وسيهتم الكثير بالبحث عن المصنعية وهو سعر إضافي يضاف على ثمن الجرام، وهي ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك معرفته، ويتغير من تاجر إلى آخر، ، خاصة عند شراء الشبكة.

ويجري يتم حساب مصنعية الذهب على من خلال إضافة 80 وحتى 200 جنيه زيادة على سعر الجرام في الغالب، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا.

