 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، مجددا استمرارا لموجة تراجع بدأت منذ أيام هي الأكبر في تاريخ المعدن الأصفر ، إذ هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة تزيد على 700 جنيه خلال ساعات ، على خلفية انهيار سعر الدولار في السوق السوداء وتصريحات صندوق النقد الأخيرة.

ويبحث الكثير عن سعر الذهب الذي يتراجع باستمرار لأول مرة منذ يناير الماضي الذي سجل فيه أعلى سعر، متخطيا حاجز الـ 4 آلاف جنيه لعيار 21 و32400 جنيه للجنيه الذهب حينها/ ولكن، انهارت الأسعار على خلفية تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بعدما سجل نحو 71 جنيها كأعلى سعر نتيجة إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والتي تدعم خزينة الدولة بـ35 مليار دولار، علاوة على اقتراب صرف صندوق النقد القرض المصري.

الذهب

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تصريحات صندوق النقد

وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي، قبل ساعات أنه تم حل القضايا الأساسية في مراجعة الصندوق لبرنامج قرض مصر ونتوقع اتفاقًا في غضون أسابيع، بعد ساعات من دخول المليارات كدفعة أولى من أموال رأس الحكمة مع دخول الدفعة الثانية اليوم وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها خلال احتفالية قادرون باختلاف الأربعاء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما سعر الذهب اليوم عيار 18، فهو يهم شريحة كبيرة من الراغبين في شراء الأصفر، ويكثر التعامل عليه في البيع والشراء بمحلات الصاغة لشراء الشبكة من السلاسل والخواتم والدبل وغيرها، والذي استقر على تراجع قوي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من نحو 2,460 بعد2571 جنيها أمس و3442 جنيهًا، بنهاية يناير.

الذهب

كم سعر جرام الذهب؟

البحث عن سعر جرام الذهب كم؟ بشكل عبر محرك جوجل خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، خاصة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

أما عن العيار الأشهر فيبحث الكثير عن سعر الذهب عيار 21 ، وسجل تراجعا ملحوظا في محلات الصاغة بقيمة نحو 1200 جنيه، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا.

سعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق في محلات الصاغة، بعد موجة ارتفعت فيها الاسعار بشكل غير مسبوق، إذ فقد الجنيه الذهب آلاف وهبط سعر عيار 21 بقيمة 1200 جنيه من أعلى سعر.

وتراجعت الأسعار بعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21، 3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم ليهبط عند 2870 جنيها للبيع اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب، تراجعت بشكل غير مسبوق ليسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 3,280 جنيها بعد 3428 جينها أمس و4154 جنيهًا قبل أيام.

ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب هبوط بقوة خلال ساعات، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

الجنيه الذهب للباحثين عن تفاصيله يزن 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 22,960 جنيه للبيع بعد نحو 24000 جنيه للشراء قبل ساعات بفارق نحو 700 جنيه، وبعد 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر: 3428 جنيهًا للشراء و3371 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3,000 جنيهًا للشراء و 2950 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2571 جنيهًا للشراء و 2528 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة : 2000 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 24000 جنيه للشراء و 23600 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

أونصة الذهب يبحث عن سعرها الكثير وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية قفزة ليصل نحو 2046 دولارًا، ونحو 103,430 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يعر المصنعية يتم إضافته كل جرام ذهب، وهي ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك معرفته، ويتغير من تاجر إلى آخر، ، خاصة عند شراء الشبكة.

مصنعية الذهب يتم حسابها على من خلال حساب 80 وحتى 200 جنيه زيادة على سعر الجرام في الغالب، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا وقد تكون أعلى لدى البعض.