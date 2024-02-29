كسر حاجز الـ2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم

يسعى العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة والمستثمرين إلى متابعة أسعار الذهب وجميع مستجدات أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم، حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

كما يتابع المستثمرون أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاته اليومية، خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي، كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.



ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق، كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين.

أسعار الذهب اليوم

وبلغت أسعار الذهب شراء اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3417 جنيهًا.

- فيما بلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 2990 جنيهًا.

- بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2562 جنيهًا.

- تداولت أسعار الذهب عيار 18 عند 1993 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بيع

- بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3360 جنيهًا.

- تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 2940 جنيهًا.

- وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2520 جنيهًا.

- وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 1960 جنيهًا.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة 35 مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35%.

ولفت إلى أنه سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين، الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار مليار دولار وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب حالة انخفاض في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي، وانتظار الأسواق لبيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي، وذلك بعد أن فشل الذهب منذ بداية الأسبوع في اختراق مستوى المقاومة ليعود إلى التراجع من جديد.

وانخفض السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي بنسبة 0.3% لتسجل أدنى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 2024 دولارًا للأونصة، وذلك بعد أن افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2030 دولارًا للأونصة.

يأتي هذا التراجع بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى عند 2039 دولارًا للأونصة، ليعجز السعر عن اختراق مستوى المقاومة 2040 دولار للأونصة، ليعود إلى التراجع إلى منطقة الدعم عند المستوى 2025 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

وأشارت «جولد بيليون» إلى أنَّ السبب الرئيسي وراء التراجع كان تعافي مستويات الدولار الأمريكي خلال جلسة اليوم، فقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% بعد أن سجل يوم أمس أدنى مستوى له هذا الأسبوع، ويأتي هذا التعافي قبل صدور بيانات النمو الاقتصادي عن الولايات المتحدة الأمريكية.

تعافي مستويات الدولار الأمريكي جاء على الرغم من بيانات يوم أمس الأول، الثلاثاء، التي أظهرت أن طلبيات السلع المعمرة الأمريكية سجلت أكبر انخفاض منذ ما يقرب من أربع سنوات في يناير.

كما تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير، ولكن تنتظر الأسواق الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، أيضاً من المقرر صدور مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي اليوم الخميس.

وحالياً يراهن المتداولون على تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو 79 نقطة أساس لعام 2024، مع احتمال بنسبة 63% لخفض 25 نقطة أساس في يونيو.

التوقعات في الأسواق بالنسبة للذهب هذا الأسبوع أن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الاقتصاد الأمريكي، تكون بمثابة محفزات للذهب للخروج من نطاق تداوله الحالي ضمن منطقة 2020 إلى 2050 دولار للأونصة، والتي سيطرت على تحركاته منذ بداية العام.

الطلب الاستثماري على الذهب أيضاً يشهد أداءً سلبيا خلال الفترة الأخيرة، فقد أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن صافي التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب كانت سلبية خلال آخر شهرين، بمعنى خروج التدفقات النقدية من الصناديق.

خلال آخر 8 أسابيع، سجلت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خروج تدفقات نقدية بما قيمته 93 طن ذهب، وخلال الأسبوع المنتهي في 23 فبراير خرج صافي تدفقات نقدية بمقدار 13 طن ذهب.

وتصدرت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية خروج التدفقات النقدية بمقدار 10.1 طن خلال الأسبوع الأخير، تليها صناديق الاستثمار في أوروبا بمقدار 3.7 طن ذهب، بينما شهدت الصناديق في آسيا تدفقات نقدية داخلة بمقدار 0.9 طن ذهب.