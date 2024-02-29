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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام يرتفع 10 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 29-2-2024

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد"  لقرائه، خدمة التعرف على أسعار  الذهب اليوم الخميس 29-2-2024، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".


الذهب اليوم في مصر

وسجّل سعر  الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا حوالي 3428.5 جنيه للبيع و 3371.5 جنيه للشراء، بحيث ارتفعت الأسعار بنحو 11.5 جنيه.


وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأعلى فئة حوالي 3000 جنيه للبيع و2950 جنيهًا للشراء، حيث ارتفعت أسعار العيار بنحو 10 جنيهات.

 

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

«آي صاغة»: تذبذب في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3050 جنيهًا


 

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2571.5 جنيه للبيع و 2528.5 جنيها للشراء، و كسب العيار نحو 8.5 جنيه.


وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2000 جنيه للبيع و 1966.75 جنيه للشراء، حيث صعدت أسعاره بنحو 6.75 جنيه.


سعر الذهب اليوم في مصر


وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 24000 جنيه للبيع و23600 جنيه للشراء، وسجل ارتفاعًا يقدر بنحو 80 جنيهًا.

والأونصة حوالي 2032 دولارًا للبيع و2031 دولارًا للشراء بانخفاض نحو 2 دولار.

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة


تختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


أسعار الذهب اليوم فى مصر


تُعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلاً عن المستثمرين؛ نظرًا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا


يُعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالمياً: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

 

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 18 جنيه الذهب

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