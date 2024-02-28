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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر شهدت تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، خاصة منذ بداية عام 2024.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

 

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

 

الذهب 

 

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، وخاصة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم.

سعر الذهب اليوم 

 

عيار 24 بيع 3,400 شراء 3,457
عيار 22 بيع 3,117 شراء 3,169
عيار 21 بيع 2,975 شراء 3,025
عيار 18 بيع 2,550 شراء 2,593
عيار 14 بيع 1,983 شراء 2,017
عيار 12 بيع 1,700 شراء 1,729
الاونصة بيع 105,740 شراء 107,517
الجنيه الذهب بيع 23,800 شراء 24,200
الكيلو بيع 3,400,000 شراء 3,457,143

الذهب 

سعر الذهب أمس

 

عيار 24 بيع 3,429 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,143 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,000 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,571 شراء 2,657
عيار 14 بيع 2,000 شراء 2,067
عيار 12 بيع 1,714 شراء 1,771
الأونصة بيع 106,629 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,000 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,428,571 شراء 3,542,857

 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد.

الذهب 

 

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