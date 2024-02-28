انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

أسعار الذهب اليوم في مصر شهدت تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، خاصة منذ بداية عام 2024.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، وخاصة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 بيع 3,400 شراء 3,457

عيار 22 بيع 3,117 شراء 3,169

عيار 21 بيع 2,975 شراء 3,025

عيار 18 بيع 2,550 شراء 2,593

عيار 14 بيع 1,983 شراء 2,017

عيار 12 بيع 1,700 شراء 1,729

الاونصة بيع 105,740 شراء 107,517

الجنيه الذهب بيع 23,800 شراء 24,200

الكيلو بيع 3,400,000 شراء 3,457,143

الذهب

سعر الذهب أمس

عيار 24 بيع 3,429 شراء 3,543

عيار 22 بيع 3,143 شراء 3,248

عيار 21 بيع 3,000 شراء 3,100

عيار 18 بيع 2,571 شراء 2,657

عيار 14 بيع 2,000 شراء 2,067

عيار 12 بيع 1,714 شراء 1,771

الأونصة بيع 106,629 شراء 110,183

الجنيه الذهب بيع 24,000 شراء 24,800

الكيلو بيع 3,428,571 شراء 3,542,857

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد.