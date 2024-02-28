2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بشكل قوي ، إذ شهد الأصفر موجة هبوط متتالية لأول مرة منذ يناير الماضي الذي سجل فيه أعلى سعر، متخطيا حاجز الـ 4 آلاف جنيه لعيار 21 و32400 جنيه للجنيه الذهب.

وتراجعت أسعار الذهب على خلفية تراجع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 46 جنيها بعدما سجل نحو 71 جنيها كأعلى سعر ، نتيجة إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والتي تدعم خزينة الدولة بـ35 مليار دولار.

ويضم المشروع شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة 35 مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% لافتا انه سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار دولار وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار، الأمر الذي أربك سعر الدولار السوق السوداء.

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أسعار الذهب اليوم عيار 21

وعن سعر الذهب عيار 21 الأشهر في مصر سجل تراجعا ملحوظا في محلات الصاغة بقيمة نحو 1150 جنيها، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهو 4000-4050 جنيهًا.

الذهب

تصريحات صندوق النقد

وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي، قبل ساعات أنه تم حل القضايا الأساسية في مراجعة الصندوق لبرنامج قرض مصر ونتوقع اتفاقًا في غضون أسابيع.

سعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق في محلات الصاغة، بعد ما قفزت الأسعار خلال الأيام الماضية، إذ فقد الجنيه الذهب مئات الجنيهات وهبط سعر عيار 21 بقيمة 1150 جنيها من أعلى سعر، فيما هبط الجنيه الذهب بنحو 8400 جنيه من 32400 جنيه كأعلى سعر.

وتراجعت الأسعار بعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21، 3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم ليهبط عند 3000 جنيه للبيع اليوم.

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وشهدت أسعار الذهب، تراجعًا بعد ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 3428. جينها للبيع اليوم بعد 3925 جنيها و4154 جنيهًا قبل أيام.

ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما سعر الذهب اليوم عيار 18، فهو يهم شريحة كبيرة من الراغبين في شراء الأصفر، ويكثر التعامل عليه في البيع والشراء بمحلات الصاغة لشراء الشبكة من السلاسل والخواتم والدبل وغيرها، والذي استقر على تراجع قوي.

ويبدأ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من نحو 2571 جنيها بعد 3442 جنيهًا، بنهاية يناير.

كم سعر جرام الذهب؟

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر جرام الذهب كم؟ عبر محرك جوجل، خاصة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية لشراء المشغولات، وعن الأكثر بحثًا فهو عيار 21 هو لشراء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب الآن في مصر

أما سعر الجنيه الذهب ، فشهد تراجعا قياسيا، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 24,000 جنيه للبيع بعد نحو 26500 جنيه قبل يومين للشراء بفارق نحو 2500 جنيه، وبعد 28000 جنيه للشراء قبل 5 أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق وحجم العرض والطلب:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر: 3485 جنيهًا للشراء و 3428 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 3,050 جنيهًا للشراء و 3000 جنيه للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 2614 جنيهًا للشراء و 2571 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الثلاثاء : 2033 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 24400 جنيه للشراء و 24000 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

أونصة الذهب يبحث عن سعرها الكثير، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية تراجعا ليصل نحو 2029 دولارًا، ونحو 110,183 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وتكون المصنعية على كل جرام ذهب، وهي ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك معرفته، ويتغير من تاجر إلى آخر، ، خاصة عند شراء الشبكة.

ويتم حساب سعر مصنعية الذهب على كل جرام من خلال إضافة 80 وحتى 200 جنيه للجرام في الغالب، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق.