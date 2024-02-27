2000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، مستويات جديدة ، بعدما سجل الأصفر هبوطا قاسيا لأول مرة منذ يناير الماضي الذي سجل فيه أعلى سعر ووصل ثمن الرام عيار 21 إلى 4050 جنيها ، والجنيه الذهب إلى نحو 32400 جنيه.

وهبطت أسعار الذهب على خلفية تراجع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 47 جنيها بعدما سجل نحو 71 جنيها كأعلى سعر بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات ، ويضم المشروع شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة 35 مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% لافتا انه سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار مليار دولار وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار، الأمر الذي أربك سعر الدولار السوق السوداء.

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الذهب في محلات الصاغة

هبط أسعار الذهب بشكل غير مسبوق في محلات الصاغة، بعد ما قفزت الأسعار خلال الأيام الماضية، إذ فقد الجنيه الذهب مئات الجنيهات وهبط سعر عيار 21 بقيمة 1150 جنيها من أعلى سعر، فيما هبط الجنيه الذهب بنحو 9200 جنيه من 32400 جنيه كأعلى سعر، بينما سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 2000 جنيه بعدما اقترب من 3000 جنيه.

أسعار الذهب

وتراجعت الأسعار بعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21، 3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم ليهبط عند 2900 جنيه للبيع اليوم.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 21 الأشهر في مصر بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهو 4000-4050 جنيهًا، ليعاود التراجع مجددًا في محلات الصاغة بقيمة نحو 1150 جنيها، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين.

سعر الذهب اليوم في مصر

وشهدت أسعار الذهب، تراجعًا بعد ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 3,314 جينها للبيع اليوم بعد 3925 جنيها و4154 جنيهًا قبل أيام.

ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما سعر الذهب اليوم عيار 18، فهو يهم شريحة كبيرة من الراغبين في شراء الأصفر، ويكثر التعامل عليه في البيع والشراء بمحلات الصاغة بالمحافظات المختلفة بشكل مكثف عن شراء الشبكة من الخواتم والدبل وغيرها، والذي شهد تذبذبًا الفترة الماضية ليستقر على تراجع قوي.

ويبدأ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من نحو 2,486 جنيها بعد 2550 جنيه كأقل سعر للبيع أمس الأول وتحت أعلى سعر بفارق كبير وهو 3442 جنيهًا، بنهاية يناير.

كم سعر جرام الذهب؟

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر جرام الذهب كم؟ عبر محرك جوجل، خاصة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية لشراء المشغولات، وعن الأكثر بحثًا فهو عيار 21 هو لشراء المشغولات الذهبية، والذي تراجع إلى نحو 3000 جنيه للشراء ، بعد 3700 للشراء قبل أيام.

أسعار الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

وتراجع سعر الجنيه الذهب ، خلال الساعات الأخيرة، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 23,200 جنيه للبيع بعد 24600 أمس الأول و 26000 جنيها قبل يومين للشراء، وبعد 28000 جنيه للشراء قبل 4 أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق وحجم العرض والطلب:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر: 3,429 جنيهًا للشراء و 3,314 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 3,000 جنيهً للشراء و 2,900 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 2571 جنيهًا للشراء و 2,486 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الثلاثاء : 2000 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 24000 جنيه للشراء و 23,200 جنيه للبيع.

أسعار الذهب

كم سعر الأونصة اليوم؟

أما الباحثين عن أونصة الذهب، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية تراجعا ليصل نحو 2030 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر المصنعية على كل جرام ذهب أهم ما يريد المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك معرفته، ويتغير من تاجر إلى آخر، ، خاصة عند شراء الشبكة.

ويتم حساب سعر مصنعية الذهب على كل جرام بكل سهولة، ويكون بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه للجرام، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها قليلة.