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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

500 جنيه وهينزل تاني.. شعبة الذهب تعلن أخبارا سارة ومفاجأة بعيار21

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة، وصلت لأكثر من 500 في اليوم الواحد، وذلك بعد إعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة، فأسعار الذهب قد وصلت لـ 4000 جنيه، ولكن اليوم وصلت لأقل من 3000 جنيه.

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انخفاض يضرب سعر الذهب في مصر.. عيار 21 مفاجأة

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هينزل أكتر من كدة| سعر الذهب هيوصل كام؟.. اشتروه في هذا التوقيت

وقال الإعلامي خيري رمضان، عبر قناة المحور، إن أسعار الذهب خلال يوم واحد انخفضت 500 جنيه، وأن الأسعار الذهب والدولار تأثرت بعد الإعلان عن 35 مليار دولار سيدخلون مصر.

 

ولفت إلى أن الجميع يثق في الحكومة، وأنه سيكون هناك إدارة للاستثمار بالأموال التي ستدخل البلاد، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك أخبار جديدة سارة.

 

وأكد وصفي أمين مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن صفقة رأس الحكمة، كان لها تأثير مميز على تحسن الأسواق، وتراجع سعر الدولار بالسوق السوداء، وهو ما نتج عنه انخفاضات كبيرة في سعر الذهب.

 

ولفت إلى أن الذهب مرتبط بسعر الدولار، وأن هذا الأمر ليس في مصر فقط ولكن في جميع الدول، وأن الذهب مرتبط ببورصة، وأن الذهب أصبح به عرض كبير خلال هذه الفترة، وقلة على الطلب.

 

وأوضح أن أسعار الذهب سينخفض خلال الأيام المقبلة، وأن الدولار سيصل في السوق السوداء لـ 40 جنيها، وأن الذهب سينخفض لـ 2700 بدلا من 3000 جنيه.

 

 

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