انخفاض يضرب سعر الذهب في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم في مصر شهدت تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، خاصة منذ بداية عام 2024.
سعر الذهب الآن في مصر 2024
ويقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.
سعر الذهب اليوم في مصر 2024
سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، وخاصة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم.
سعر الذهب في مصر
عيار 24
3428.5
بيع
3257.25
شراء
عيار 22
3142.75
بيع
2985.75
شراء
ربع جنيه ذهب عيار 21
6600 جنيه
عيار 21
3000
بيع
2850
شراء
عيار 18
2571.5
بيع
2442.75
شراء
عيار 14
2000
بيع
1900
شراء
عيار 12
1714.25
بيع
1628.5
شراء
جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE
26355 جنيه
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
26400 جنيه
عيار 9
1285.75
بيع
1221.5
شراء
جنيه ذهب
24000
بيع
22800
شراء
أونصة
2037 $
بيع
2036 $
شراء
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .
مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.
أسعار الذهب عالميا
وعلى المستوى العالمي سجلت أونصة الذهب تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث استمرت التوقعات تتزايد بأن الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى تأجيل قرار خفض الفائدة، من جهة أخرى يحصل الذهب على الدعم من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي.
وانخفضت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.8% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2024 دولارا للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2014 دولارا للأونصة، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 1.9% .