انخفاض يضرب سعر الذهب في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم في مصر شهدت تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، خاصة منذ بداية عام 2024.

سعر الذهب الآن في مصر 2024

ويقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، وخاصة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم.

الذهب

سعر الذهب في مصر

عيار 24

3428.5

بيع

3257.25

شراء

عيار 22

3142.75

بيع

2985.75

شراء

ربع جنيه ذهب عيار 21

6600 جنيه

عيار 21

3000

بيع

2850

شراء

عيار 18

2571.5

بيع

2442.75

شراء

عيار 14

2000

بيع

1900

شراء

عيار 12

1714.25

بيع

1628.5

شراء

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE

26355 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

26400 جنيه

عيار 9

1285.75

بيع

1221.5

شراء



جنيه ذهب

24000

بيع

22800

شراء

أونصة

2037 $

بيع

2036 $

شراء

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

الذهب

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي سجلت أونصة الذهب تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث استمرت التوقعات تتزايد بأن الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى تأجيل قرار خفض الفائدة، من جهة أخرى يحصل الذهب على الدعم من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي.

وانخفضت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.8% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2024 دولارا للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2014 دولارا للأونصة، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 1.9% .